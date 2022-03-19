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Хэмилтон: «Я еще на прошлой неделе говорил, что «Мерседес» не сможет бороться за победу в Бахрейне»

Хэмилтон не считает, что «Мерседес» сможет бороться за победу на «Гран-при Бахрейна»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от первого дня «Гран-при Бахрейна».

В первой свободной практике британец занял седьмое место, во второй практике он показал девятое время.

«Я еще на прошлой неделе говорил, что мы не сможем бороться за победу. «Ред Булл» далеко впереди нас, быстрее нас где-то на 0,8-0,9 секунды, а «Феррари» — на 0,6-0,7 секунды. Поэтому нам нужно бороться, чтобы оказаться сразу позади них.
В прошлом у нас возникали небольшие проблемы, но в этом году мы столкнулись с гораздо большими неприятностями. Мы пытаемся все исправить, но наши действия пока ничего не меняют. Похоже, что проблемы имеют более долгосрочный характер», — приводит RaceFans слова Хэмилтона.

«Гран-при Бахрейна» — первый этап сезона-2022 «Формулы-1». Сегодня, 19 марта состоится квалификация, завтра пройдет гонка.

Источник: https://www.racefans.net/2022/03/18/mercedes-are-nine-tenths-off-red-bull-six-tenths-off-ferrari-hamilton/
Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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