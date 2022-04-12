Расселл отметил надежность «Мерседеса» на старте сезона-2022

Пилот «Мерседес» Джордж Расселл оценил надежность своего болида на старте сезона-2022.

«Надо отдать должное команде, которая предоставила очень надежную машину. Мы должны быть готовы к тому, чтобы воспользоваться неудачами соперников.

Начало сезона получилось достойным с учетом того, как нам удалось оптимизировать ситуацию на фоне нехватки скорости. Не думаю, что мы могли бы выступить лучше, чем у нас получилось в первых трех гонках. К сожалению, сейчас в планах нет каких-то крупных обновлений, ситуацию нельзя изменить за одну ночь, это займет несколько этапов. Думаю, будут небольшие улучшения, мы будем немного двигаться вперед, но этим же будут заниматься и наши соперники. Прогресс вряд ли будет заметен, потому что «Ред Булл» и «Феррари» тоже будут прогрессировать», — приводит RaceFans слова Расселла.

После трех этапов сезона-2022 Расселл занимает второе место в личном зачете «Формулы-1» с 37 очками. Лидером является Шарль Леклер из «Феррари», у которого 71 очко.