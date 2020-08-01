Хэмилтон выиграл квалификацию «Гран-при Великобритании»
Пилот Льюис Хэмилтон («Мерседес») показал лучшее время в квалификации «Гран-при Великобритании». Вторым стал его партнер по немецкой команда — Валттери Боттас.
Россиянин Даниил Квят стал 14-м, но из-за замены коробки передач на обоих болидах «Альфа Таури» потеряет пять позиций на старте.
Великобритания
Чемпионат мира
4-й этап
«Гран-при Великобритании»
Квалификация
1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.24,303
2. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.24,616
3. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 1.25,325
4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.25,427
5. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.25,782
6. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 1.25,839
7. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1.25,965
8. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1.26,009
9. Эстебан Окон (Франция, Renault) — 1.26,209
10. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1.26,339
11. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.26,501
12. Александр Албон (Таиланд, Red Bull) — 1.26,545
13. Нико Хюлькенберг (Германия, Racing Point) — 1.26,566
14. Даниил Квят (Россия, AlphaTauri) — 1.26,744
15. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.27,092
16. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.27,158
17. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.27,164
18. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.27,366
19. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 1.27,643
20. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1.27,705