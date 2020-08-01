Хэмилтон выиграл квалификацию «Гран-при Великобритании»

Пилот Льюис Хэмилтон («Мерседес») показал лучшее время в квалификации «Гран-при Великобритании». Вторым стал его партнер по немецкой команда — Валттери Боттас.

Россиянин Даниил Квят стал 14-м, но из-за замены коробки передач на обоих болидах «Альфа Таури» потеряет пять позиций на старте.

Великобритания

Чемпионат мира

4-й этап

«Гран-при Великобритании»

Квалификация

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.24,303

2. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.24,616

3. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 1.25,325

4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.25,427

5. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.25,782

6. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 1.25,839

7. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1.25,965

8. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1.26,009

9. Эстебан Окон (Франция, Renault) — 1.26,209

10. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1.26,339

11. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.26,501

12. Александр Албон (Таиланд, Red Bull) — 1.26,545

13. Нико Хюлькенберг (Германия, Racing Point) — 1.26,566

14. Даниил Квят (Россия, AlphaTauri) — 1.26,744

15. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.27,092

16. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.27,158

17. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.27,164

18. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.27,366

19. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 1.27,643

20. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1.27,705