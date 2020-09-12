Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию «Гран-при Тосканы». Для британца это 7-я победа в квалификации в сезоне и 95-я в карьере.

Вторым стал его партнер по команде Валттери Боттас. За ними расположились два гонщика «Ред Булла» — Макс Ферстаппен и Александр Албон.

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят показал 12-й результат.

Чемпионат мира

9-й этап

«Гран-при Тосканы»

Квалификация

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) -1.15,144

2. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.15,203

3. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 1.15,509

4. Александр Албон (Таиланд, Red Bull) — 1.15,954

5. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.16,270

6. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1.16,311

7. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 1.16,356

8. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1.16,543

9. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1.17,870

10. Эстебан Окон (Франция, Renault) — 1.16,297

11. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.16,640

12. Даниил Квят (Россия, AlphaTauri) — 1.16,854

13. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.16,854

14. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1.16,858

15. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 1.17,254

16. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.17,125

17. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.17,220

18. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.17,232

19. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1.17,320

20. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.17,348