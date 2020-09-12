Хэмилтон выиграл квалификацию «Гран-при Тосканы», Квят — 12-й
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию «Гран-при Тосканы». Для британца это 7-я победа в квалификации в сезоне и 95-я в карьере.
Вторым стал его партнер по команде Валттери Боттас. За ними расположились два гонщика «Ред Булла» — Макс Ферстаппен и Александр Албон.
Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят показал 12-й результат.
Чемпионат мира
9-й этап
«Гран-при Тосканы»
Квалификация
1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) -1.15,144
2. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.15,203
3. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 1.15,509
4. Александр Албон (Таиланд, Red Bull) — 1.15,954
5. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.16,270
6. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1.16,311
7. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 1.16,356
8. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1.16,543
9. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1.17,870
10. Эстебан Окон (Франция, Renault) — 1.16,297
11. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.16,640
12. Даниил Квят (Россия, AlphaTauri) — 1.16,854
13. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.16,854
14. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1.16,858
15. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 1.17,254
16. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.17,125
17. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.17,220
18. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.17,232
19. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1.17,320
20. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.17,348