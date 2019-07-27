Хэмилтон выиграл квалификацию "Гран-при Германии", Квят - 14-й

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию "Гран-при Германии", показав результат 1.11,767. Второе время у пилота "Ред Булла" Макса Ферстаппена, который уступил лидеру 0,346 секунды. Замкнул тройку партнер Хэмилтона по команде Валттери Боттас, проигравший лидеру 0,362 секунды.
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал 14-й результат. Отметим, что у обеих "Феррари" возникли технические проблемы. В результате Себастьян Феттель не показал никакого времени в первом сегменте и стал 20-м, а Шарль Леклер не выступил в третьем сегменте и стал 10-м.
Германия
Чемпионат мира
11-й этап
“Гран-при Германии”
Квалификация
1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) – 1.11,767
2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) – 1.12,113
3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) – 1.12,129
4. Пьер Гасли (Франция, Red Bull Racing) – 1.12,522
5. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) – 1.12,538
6. Ромен Грожан (Франция, Haas) – 1.12,851
7. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) – 1.12,897
8. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) – 1.13,065
9. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) – 1.13,126
10. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) – 1.12,344
11. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) – 1.12,786
12. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) – 1.12,789
13. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) – 1.12,799
14. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) – 1.13,135
15. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) – 1.13,450
16. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) – 1.13,333
17. Александр Албон (Таиланд, Toro Rosso) – 1.13,461
18. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) – 1.14,721
19. Роберт Кубица (Польша, Williams) – 1.14,839
20. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) – DNS