Хэмилтон выиграл квалификацию "Гран-при Германии", Квят - 14-й

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию "Гран-при Германии", показав результат 1.11,767. Второе время у пилота "Ред Булла" Макса Ферстаппена, который уступил лидеру 0,346 секунды. Замкнул тройку партнер Хэмилтона по команде Валттери Боттас, проигравший лидеру 0,362 секунды.

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал 14-й результат. Отметим, что у обеих "Феррари" возникли технические проблемы. В результате Себастьян Феттель не показал никакого времени в первом сегменте и стал 20-м, а Шарль Леклер не выступил в третьем сегменте и стал 10-м.

Германия

Чемпионат мира

11-й этап

“Гран-при Германии”

Квалификация

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) – 1.11,767

2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) – 1.12,113

3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) – 1.12,129

4. Пьер Гасли (Франция, Red Bull Racing) – 1.12,522

5. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) – 1.12,538

6. Ромен Грожан (Франция, Haas) – 1.12,851

7. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) – 1.12,897

8. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) – 1.13,065

9. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) – 1.13,126

10. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) – 1.12,344

11. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) – 1.12,786

12. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) – 1.12,789

13. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) – 1.12,799

14. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) – 1.13,135

15. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) – 1.13,450

16. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) – 1.13,333

17. Александр Албон (Таиланд, Toro Rosso) – 1.13,461

18. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) – 1.14,721

19. Роберт Кубица (Польша, Williams) – 1.14,839

20. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) – DNS