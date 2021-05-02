Ферстаппен удивился, что у него отобрали быстрейший круг

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги «Гран-при Португалии». Голландец занял второе место и удивился, что его лишили быстрейшего круга.

«Я провел достойную гонку. Рестарт получился. Старался оказать давление на Боттаса, — приводит слова Ферстаппена BBC. - Думаю, нам немного не хватило темпа по сравнению с «Мерседесом». Было непросто прогреть резину после пит-стопа.

Что касается быстрейшего круга, то ничего не поделать. Это немного странно, ведь о соблюдении пределов трассы в 14-м повороте никто не говорил. Неважно. Уик-энд был довольно странный и непростой касаемо сцепления. Мы тут не были лучшими. Посмотрим, что будет в «Барселоне».