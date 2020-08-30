Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем 7-й гонки сезона «Гран-при Бельгии». Вторым финишировал его партнер по немецкой команде Валттери Боттас, третьим — Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Россиянин Даниил Квят («Альфа Таури») стал 11-м.

Бельгия. Чемпионат мира. 7-й этап. «Гран-при Бельгии»

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1:24.08.761

2. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — отставание 8,448

3. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 15,455

4. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 18,877

5. Эстебан Окон (Франция, Renault) — 40,650

6. Александр Албон (Таиланд, Red Bull) — 42,712

7. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 43,774

8. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 47,371

9. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 52,603

10. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 53,179

11. Даниил Квят (Россия, AlphaTauri) — 1.10.200

12. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1,11.504

13. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1.12.894

14. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.14.920

15. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 1.16.793

16. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1.17.795

17. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.25.540

Не финишировали: Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo), Джордж Расселл (Великобритания, Williams), Карлос Сайнс (Испания, McLaren).

Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон — 157. 2. Макс Ферстаппен — 110. 3. Валттери Боттас — 107. 4. Александр Албон — 48. 5. Шарль Леклер — 45. 6. Ландо Норрис — 45. 7. Ленс Стролл — 42. 8. Даниэл Риккьярдо — 33. 9. Серхио Перес — 33. 10. Эстебан Окон — 26. 11. Карлос Сайнс — 23. 12. Пьер Гасли — 18. 13. Себастьян Феттель — 16. 14. Нико Хюлькенберг — 6. 15. Антонио Джовинацци — 2. 16. Даниил Квят — 2. 17. Кевин Магнуссен — 1. 18. Кими Райкконен — 0. 19. Ромен Грожан — 0. 20. Джордж Расселл — 0. 21. Николас Латифи — 0.

Кубок конструкторов: 1. Mercedes — 264. 2. Red Bull — 158. 3. McLaren — 68. 4. Racing Point — 66. 5. Ferrari — 61. 6. Renault — 59. 7. AlphaTauri — 20. 8. Alfa Romeo — 2. 9. Haas — 1. 10. Williams — 0.