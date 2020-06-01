Хэмилтон возмущен молчанием гонщиков «Формулы-1» по ситуации с убитым афроамериканцем

Шестикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон выразил возмущение в связи с тем, что гонщики не высказались по поводу трагедии с убитым афроамериканцем Джорджем Флойдом. Темнокожий американец погиб во время задержания, что привело к массовым протестам.

— Я вижу, что многие из вас молчат. Главные звезды молчат, когда творится несправедливость, — цитирует Sky Sports Хэмилтона. — Ни одного заявления из моей индустрии, где, конечно, доминируют белые. Я один из немногих цветных, и я остаюсь один. Я подумал, что сейчас вы увидите, что происходит и скажете что-то, но вы не можете выступить за нас. Просто знайте: я в курсе, кто вы такие.

Я не поддерживаю тех, кто грабит и жжет здания, но я за тех, кто протестует мирно. Не может быть мира, пока наши так называемые лидеры не изменят ситуацию. Речь не только об Америке, но и о Великобритании, Испании, Италии и так далее. Необходимо изменить отношение к меньшинствам, нужно доносить в ваших странах информацию о классовом неравенстве, расизме, доносить, что мы все одинаковые. Мы не рождаемся с расизмом и ненавистью в сердцах, нас этому обучают.