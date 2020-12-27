Хэмилтон рассказал, когда завершит карьеру

Пилот «Мерседес», семикратный чемпионт «Формулы-1» Льюис Хэмилтон рассказал, когда собирается завершить карьеру.

«Я не позволю уровню своих выступлений упасть. Нужно понять, как я смогу продолжать становиться лучше, а это совсем не просто. Когда я перестану прогрессировать, то просто завершу карьеру. Уже сейчас многие говорят мне, что пора заканчивать, и я понимаю это. Не хочу заканчивать слишком рано, но и слишком поздно тоже. Не позволю, чтобы все дошло до момента, когда я начну скатываться вниз», — приводит The Race слова Хэмилтона.

Хэмилтон выступает в «Формуле-1» с 2007 года. В сезоне-2020 35-летний британец догнал по чемпионским титулам бывшего гонщика «Феррари» Михаэля Шумахера.