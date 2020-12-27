Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Хэмилтон рассказал, когда завершит карьеру

Теги:

Пилот «Мерседес», семикратный чемпионт «Формулы-1» Льюис Хэмилтон рассказал, когда собирается завершить карьеру.

«Я не позволю уровню своих выступлений упасть. Нужно понять, как я смогу продолжать становиться лучше, а это совсем не просто. Когда я перестану прогрессировать, то просто завершу карьеру. Уже сейчас многие говорят мне, что пора заканчивать, и я понимаю это. Не хочу заканчивать слишком рано, но и слишком поздно тоже. Не позволю, чтобы все дошло до момента, когда я начну скатываться вниз», — приводит The Race слова Хэмилтона.

Хэмилтон выступает в «Формуле-1» с 2007 года. В сезоне-2020 35-летний британец догнал по чемпионским титулам бывшего гонщика «Феррари» Михаэля Шумахера.

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир