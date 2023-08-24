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Сегодня, 20:17

Расселл: «Трасса в Нидерландах — одна из самых подходящих для «Мерседес»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Мерседес» Джордж Расселл предположил, что автодром в Зандворте подойдет его команде.

«Команда в хорошем положении в чемпионате конструкторов — на второй позиции. Можно сказать, мы добились прогресса в борьбе с «Астон Мартин», «Макларен» и смотримся довольно сильно, но хочется продолжить этот путь. Конечно, хотелось бы выиграть гонку в этом году, но Ферстаппен и «Ред Булл» очень и очень сильны. Полагаю, наша цель — застолбить за собой второе место в командном зачете. Мы обычно хорошо выступаем на таких трассах, автодромах с высокой прижимной силой. Мы показали скорость в Будапеште, а здесь, пожалуй, один из самых подходящих для нас треков наряду, естественно, с Бразилией», — приводит слова Расселла GPblog.

«Гран-при Нидерландов» пройдет с 25 по 27 августа.

Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
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