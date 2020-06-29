Хэмилтон прокомментировал черную расцветку болида «Мерседеса»

Команда «Мерседеса» на официальном сайте представила черную расцветку болида Формулы-1.

На болиде также появилась надпись End racism (Конец расизму).

— Очень важно, чтобы мы воспользовались этим моментом и использовали его, чтобы стать лучше и воплотить реальные значимые изменения в вопросах обеспечения равенства и инклюзивности, — приводит слова пилота Льюиса Хэмилтона официальный сайт команды. - Я сам сталкивался с расизмом в своей жизни и видел, как моя семья и друзья пострадали от него, так что я говорю от всего сердца, когда я призываю к изменениям.

Общаясь с Тото Вольфом, я выразил надежду, что мы сможем добиться большего как команда. Это так важно, чтобы мы были едины. И я хотел бы сказать огромное спасибо Тото и правлению «Мерседеса» за то, что они нашли время выслушать, поговорить и действительно понять мой опыт и страсть в этих вопросах. Команда готова меняться и совершенствоваться.

Мы хотим построить наследие, которое выходит за рамки спорта, и если мы сможем быть лидерами и сможем начать создавать больше разнообразия в нашем собственном бизнесе, это послужит сильным посланием и даст другим уверенность.