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Хэмилтон пригласил нового менеджера

14:58
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В этом году пилот «Макларена» Льюис Хэмилтон расстался со своим менеджером Марком Хайнсом, который покинул промоутерскую компанию Project 44, ведущую дела британца, чтобы заняться другими проектами, информирует Motorsport.

Теперь менеджмент гонщика усилила Пенни Тоу. Она будет работать в Project 44, занимаясь карьерой сэра Хэмилтона, его благотворительными и бизнес-проектами и другими вопросами — что позволит самому гонщику сконцентрироваться исключительно на работе с гоночными машинами.

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