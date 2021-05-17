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Мазепин поделился ожиданиями от «Гран-при Монако»

17:16
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Российский гонщик «Хаас» Никита Мазепин поделился ожиданиями от предстоящего «Гран-при Монако».

«В Монако из-за конфигурации трассы всегда особенные гонки вне зависимости от машины. Дебют в «Формуле-1» – это, безусловно, очень классно, но и очень трудно.

В «Формуле-2» я очень хорошо выступал в Монако – к сожалению, в прошлом году мы не смогли там погоняться. Думаю, это достаточно подходящая трасса для меня. Мы с инженерами сосредоточимся в первую очередь на квалификации, так как она невероятно важна – возможностей для обгона очень мало», – приводит слова Мазепина официальный сайт «Хааса».

Пятый этап «Гран-при» «Формулы-1» пройдет с 20 по 23 мая в Монако.

Дополнительная информация:

https://www.haasf1team.com/news/monaco-grand-prix-nikita-mazepin-qa

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