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Хэмилтон посвятил победу в чемпионате Ники Лауде

14:58
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Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон заявил, что посвящает свое чемпионство легендарному гонщику Ники Лауде, который скончался в нынешнем году. Британец обеспечил себе досрочную победу, заняв второе место на «Гран-при США».

— Этот сезон для Ники Лауды, моего прекрасного друга и наставника, которого мы потеряли в нынешнем году, — написал Хэмилтон в Twitter. — Он доказал, что смелость и целеустремленность идут бок о бок. Это для тебя Ники. Я продолжу делать так, чтобы ты мной гордился.

Ники Лауда скончался в мае 2019 года. Ему было 70 лет. С 2012 года он занимал должность неисполнительного директора «Мерседеса». В его активе три чемпионских титула (два в составе «Феррари» и еще один — за «Макларен»).

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