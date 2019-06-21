Хэмилтон показал лучшее время в первой практике "Гран-при Франции", Квят – 14-й

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первых свободных заездах "Гран-при Франции" – 1.32,738.
Вторую строчку занял партнер британца по команде Валттери Боттас, уступивший 0,069 секунды. Замкнул тройку Шарль Леклер из "Феррари" с отставанием в 0,373 секунды от лидера.
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал 14-й результат, уступив Хэмилтону 2,588 секунды.
Вторая сессия свободных заездов "Гран-при Франции" начнется в 16.00 по мск.
FP1 at Paul Ricard = DONE ✅— Formula 1 (@F1) 21 июня 2019 г.
And it's @LewisHamilton who topped the time sheets ⏱️#F1 #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/mUkdLjqI1W
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