Хэмилтон опроверг информацию о том, что может уйти из «Мерседеса»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал информацию о том, что может покинуть команду из-за неудовлетворительный результатов в сезоне-2022 «Формулы-1».

«Я видел пару комментариев от некоторых людей, которых, помнится, я уважал, когда был моложе. В конечном счете, их высказывания глупые, и это полная ерунда, все это делается для того, чтобы попасть в заголовки газет, чтобы не потерять популярность.

Послушайте, я был с Mercedes с 13 лет. У нас были удивительные времена вместе; мы вместе пережили все взлеты и падения. Я на 100 процентов предан этой команде — нигде больше я не хочу быть», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.

Ранее двукратный чемпион «Ф-1» Мика Хаккинен сказал, что 37-летний гонщик уже рассматривает возможность ухода из «Мерседеса», после того как его контракт закончится в конце 2023 года.

Вчера, 23 апреля, Хэмилтон ханял 14-е место в спринте на «Гран-при Эмилии-Романьи». Гонка состоится 24 апреля в 16.00 по московскому времени.

В личном зачете текущего сегона «Ф-1» Хэмилтон занимает шестое место, набрав 28 очков. Лидирует пилот ««Феррари» Шарль Леклер (78 очков).