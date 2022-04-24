Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 10:27

Хэмилтон опроверг информацию о том, что может уйти из «Мерседеса»

Хэмилтон опроверг слухи о возможном уходе из «Мерседеса»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Льюис Хэмилтон.
Фото Reuters

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал информацию о том, что может покинуть команду из-за неудовлетворительный результатов в сезоне-2022 «Формулы-1».

«Я видел пару комментариев от некоторых людей, которых, помнится, я уважал, когда был моложе. В конечном счете, их высказывания глупые, и это полная ерунда, все это делается для того, чтобы попасть в заголовки газет, чтобы не потерять популярность.

Послушайте, я был с Mercedes с 13 лет. У нас были удивительные времена вместе; мы вместе пережили все взлеты и падения. Я на 100 процентов предан этой команде — нигде больше я не хочу быть», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.

Ранее двукратный чемпион «Ф-1» Мика Хаккинен сказал, что 37-летний гонщик уже рассматривает возможность ухода из «Мерседеса», после того как его контракт закончится в конце 2023 года.

Вчера, 23 апреля, Хэмилтон ханял 14-е место в спринте на «Гран-при Эмилии-Романьи». Гонка состоится 24 апреля в 16.00 по московскому времени.

В личном зачете текущего сегона «Ф-1» Хэмилтон занимает шестое место, набрав 28 очков. Лидирует пилот ««Феррари» Шарль Леклер (78 очков).

Источник: https://racingnews365.com/hamilton-hits-back-at-suggestions-he-could-walk-from-mercedes
Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
15
Читайте также
«И тут он как попер на Старостина...» Вратаря «Спартака» надломил матч за сборную. Повесился в 32 года
Фьюри похоронил Уайта и свою карьеру. Тайсон готов закончить с боксом в шаге от грандиозного боя с Усиком
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В следующем сезоне «Формулы-1» может состояться шесть спринтерских гонок

Расселл — о сезоне-2022: «В трех первых гонках мы, возможно, выступили даже выше своих возможностей»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости