В следующем сезоне «Формулы-1» может состояться шесть спринтерских гонок

Организаторы «Формулы-1» изначально собирались включить в календарь нынешнего сезона шесть уик-эндов в спринтерском формате, который был опробован в чемпионате в прошлом году. Однако команды выступили против, аргументируя это дополнительным расходами, крайне нежелательными в условиях лимита бюджетов, сообщает Motorsport.

В итоге был найден компромисс с тремя спринтами, первый из которых прошел в эту субботу в итальянской Имоле. На следующей неделе соберется комиссия «Ф-1», которая, среди прочих вопросов, обсудит количество «двойных» «Гран-при» в будущем году.

Спортивный директор «Ф-1» Росс Браун выразил уверенность, что на этот раз участники чемпионата не будут возражать против шести спринтов.