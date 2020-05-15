Хэмилтон обогнал Бекхэма в списке самых богатых спортсменов Великобритании

Газета The Times назвала самого высокооплачиваемого спортсмена за всю историю Великобритании. Им оказался пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон.

Согласно подсчетам британской газеты, действующий чемпион «Формулы-1 заработал 224 миллиона фунтов стерлингов за карьеру. Из них 37 миллионов гонщик получил в прошлом сезоне.

Доходы 2019 года позволили Хэмилтону превзойти экс-капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма. Футболист за время своей спортивной карьеры заработал 200 миллионов.