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Хэмилтон обогнал Бекхэма в списке самых богатых спортсменов Великобритании

09:55
Льюис Хэмилтон. Фото Instagram.
Льюис Хэмилтон. Фото Instagram.
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Газета The Times назвала самого высокооплачиваемого спортсмена за всю историю Великобритании. Им оказался пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон.

Согласно подсчетам британской газеты, действующий чемпион «Формулы-1 заработал 224 миллиона фунтов стерлингов за карьеру. Из них 37 миллионов гонщик получил в прошлом сезоне.

Доходы 2019 года позволили Хэмилтону превзойти экс-капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма. Футболист за время своей спортивной карьеры заработал 200 миллионов.

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