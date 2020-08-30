Хэмилтон не стал снимать майку BLM во время минуты молчания. Не все пользователи его поняли

Пилот Льюис Хэмилтон («Мерседес») не стал снимать майку BLM во время минуты молчания перед «Гран-при Бельгии».

Перед стартом гонки в Спа прошла минута молчания в память об Антуане Юбере. Француз погиб 31 августа 2019 года в возрасте 22 лет на трассе «Спа-Франкоршам» после столкновения с другой машиной.

Отметим, что некоторые пилоты «Ф1», например Даниил Квят («Альфа Таури), сняли свои майки с надписью «Положить конец расизму», но Хэмилтон не стал этого делать.

Некоторые пользователи соцсетей не поняли этого поступка Хэмилтона, обвинив британца в неуважении.