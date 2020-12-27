Французское издание L'Equipe подвело итоги 2020 года и назвало лучших спортсменов.

Лучшим спортсменом года назван британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, оформивший в минувшем сезоне 7-й титул чемпиона мира и сравнявшийся по этому показателю с немцем Михаэлем Шумахером.

Лучшей спортсменкой 2020 года газета выбрана биатлонистка Марте Ройселанн. 30-летняя норвежка на чемпионате мира в Антхольце завоевала 7 медалей — 5 золотых и 2 бронзовых.