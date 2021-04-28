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«Формула-1» заменит в этом сезоне «Гран-при Канады» этапом в Турции

18:40
Изменения в календаре «Формулы-1».
Изменения в календаре «Формулы-1».
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«Формула-1» приняла решение об окончательном отказе от проведения «Гран-при Канады» в этом сезоне, сообщает пресс-служба гоночной серии. Место «Гран-при Канады» в Монреале займет этап в Турции.

Несмотря на отмену двух «Гран-при Канады» подряд, контракт на проведение гонки в Монреале продлен до 2031 года включительно.

Гонка на «Гран-при Канады» была запланирована на 13 июня.

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