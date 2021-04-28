«Формула-1» заменит в этом сезоне «Гран-при Канады» этапом в Турции
18:40
«Формула-1» приняла решение об окончательном отказе от проведения «Гран-при Канады» в этом сезоне, сообщает пресс-служба гоночной серии. Место «Гран-при Канады» в Монреале займет этап в Турции.
Несмотря на отмену двух «Гран-при Канады» подряд, контракт на проведение гонки в Монреале продлен до 2031 года включительно.
Гонка на «Гран-при Канады» была запланирована на 13 июня.
Читайте также
«Это не «Авангард» выиграл, а мы проиграли». Бурмистров — о финале «Востока», новом контракте и легионерах
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю