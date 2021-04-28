«Формула-1» заменит в этом сезоне «Гран-при Канады» этапом в Турции

«Формула-1» приняла решение об окончательном отказе от проведения «Гран-при Канады» в этом сезоне, сообщает пресс-служба гоночной серии. Место «Гран-при Канады» в Монреале займет этап в Турции.

BREAKING: Turkey joins 2021 calendar in place of Canada on June 11-13



We are looking forward to the return of the Canadian Grand Prix in 2022, which has also signed a two-year contract extension#TurkishGP ?? #F1 pic.twitter.com/x3R8taLOci — Formula 1 (@F1) April 28, 2021

Несмотря на отмену двух «Гран-при Канады» подряд, контракт на проведение гонки в Монреале продлен до 2031 года включительно.

Гонка на «Гран-при Канады» была запланирована на 13 июня.