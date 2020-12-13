Хэмилтон доволен третьим местом на «Гран-при Абу-Даби»

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал свое выступление на «Гран-при Абу-Даби». Он занял третье место.

«Насколько я доволен 161-м подиумом в карьере? Учитывая все, что было в последние несколько недель, я в целом доволен, — сказал британец в интервью после гонки. — Поздравляю Макса (Ферстаппена — Прим. «СЭ»). Физическая форма? Я был хорошо готов в сезоне, но сегодня был готов не на 100 процентов. Мы смогли обеспечить отличный результат для команды — двойной подиум. Я доволен этим.

Сегодня я был далек от оптимальной физической формы, гонка далась тяжело. Давление Албона? Да, он подъехал достаточно близко, Александр проделал отличную работу. Похоже, нас ждет борьба двух команд за победу в будущем. Наверное, это была скучная гонка для просмотра, но нам не было скучно".

Победителем стал Макс Ферстаппен из «Ред Булла», на втором месте партнер Хэмилтона Валттери Боттас. Британец ранее обеспечил себе чемпионский титул.