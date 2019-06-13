Хельмут Марко уверен, что Феттель не заслуживал штрафа

Спортивный консультант команды "Ред Булл" Хельмут Марко раскритиковал ФИА за решение по поводу пилота "Феррари" Себастьяна Феттеля. Немец получил штраф, в результате чего победителем "Гран-при Канады" стал не он, а представитель "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

- Себастьян ни в чем не виноват, – цитирует Марко Autosport. – Он был занят тем, что пытался удержать машину на трассе. Хэмилтон мог обогнать внутри или просто затормозить, все-таки на нем тоже лежала ответственность по предотвращению аварии. Но Льюис видел, что может получить преимущество, и немедленно стал жаловаться по радио. Штраф для Себа нечестный, после него даже как-то мерзко. Правила необходимо срочно менять. В отличие от футбола, у судей в "Формуле-1" достаточно времени на оценку ситуации, можно даже успеть проанализировать похожие случаи из предыдущих сезонов. Такие решения убивают спорт, потому что болельщики, особенно молодые, хотят видеть напряженные сражения между лучшими гонщиками в мире. Вспомните, дуэль Жиля Вильнева и Рене Арну в Дижоне-1979. Двадцать раз они сталкивались, вывозили друг друга за пределы трассы, возвращались, а после гонки они обнялись и отпраздновали. Никто и не думал о штрафах.

Судьи лишили Феттеля победы в Канаде. Зачем они убивают гонки?