Хельмут Марко: «Ред Булл» не уйдет из «Формулы-1» из-за ухода «Хонды»

Советник «Ред Булла» Хельмут Марко заявил, что команда не собирается покидать «Формулу-1» в связи с прекращением сотрудничества с «Хондой» после сезона-2021.

— Наша ближайшая цель на остаток 2020 и 2021 год — продолжать работать с «Хондой», пытаться выигрывать гонки и бороться за титул, — приводит Motorsport.com слова Марко. — После этого мы продолжим работать с обеими нашими командами, чтобы найти наилучшее решение в вопросе по поставщику двигателей с сезона-2020. Мы продолжим выполнять свои обязательства, обе наших команды подписали Договор согласия. Не собираемся уходить из «Формулы-1».