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Сегодня, 19:00

Марко: «На «Гран-при Австрии» у других команд будет больше проблем с дельфинированием»

Хельмут Марко поделился ожиданиями от «Гран-при Австрии»
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Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился ожиданиями от предстоящего «Гран-при Австрии».

«Безусловно, на трибунах будет очень много болельщиков из Нидерландов, которые будут поддерживать Макса. При этом нам будет нужно постараться немного обуздать энтузиазм Макса, чтобы он мог нормально отдохнуть перед гонкой.

Думаю, что на этой трассе у других команд будет больше проблем с дельфинированием болидов. И им придется чуть выше поднимать болиды, увеличивая дорожный просвет. У нас же с этим нет никаких проблем», — приводит слова Марко GP Today.

«Гран-при Австрии» пройдет с 8 по 10 июля.

Источник: http://www.gptoday.com/full_story/view/841857/
Формула-1
Хельмут Марко
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