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Сегодня, 19:08

Источник: часть сотрудников «Феррари» отказывалась участвовать в церемонии награждения после «Гран-при Великобритании»

Иван Шитик
Корреспондент
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Часть сотрудников команды «Феррари» отказывалась участвовать в церемонии награждения после завершения «Гран-при Великобритании», пишет бывший пресс-атташе «Феррари» Альберто Антонини.

Часть сотрудников «Феррари» изначально отказалась принимать участие в традиционной церемонии награждения.

Обычно, когда пилотов приглашают на подиум, все сотрудники команды собираются внизу под трибуной.

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс выиграл «Гран-при Великобритании» «Формулы-1». Для испанца эта победа стала первой в карьере в «Ф-1».

Долгое время в гонке лидировал его партнер по команде Шарль Леклер, но ближе к концу гонки его соперники смогли заехать на пит-стопы, тогда как Леклера не позвали в боксы, и потом на свежей резине обошли гонщика «Феррари».

Феррари
Карлос Сайнс
Шарль Леклер
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