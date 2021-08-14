Хельмут Марко назвал несправедливой систему штрафов в «Формуле-1»
Советник «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о своем отношении к действующей в «Формуле-1» системе штрафов.
«Если бы не две последние гонки, то результат первой половины сезона был бы положительным. А потом все пошло в негативном ключе. После двух ошибок «Мерседеса» нам пришлось задаться вопросом, справедлива ли текущая штрафная система. Возможно, систему штрафов стоит изменить.
Антонио Джовинацци получил стоп-энд-гоу за превышение скорости на пит-лейне. А Себастьяна Феттеля дисквалифицировали за нехватку топлива в баке, хотя оставшегося у него количества было достаточно для проверки.
А вот мы получили два сломанных мотора из-за действий пилотов «Мерседеса», что нанесло нам серьезный финансовый удар. У нас повреждений на 3 миллиона евро, а найти их теперь не так легко. Такие вещи могут сыграть решающую роль в титульной борьбе», — приводит слова Марко Motorsport.
В личном зачете пилотов лидирует Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». У него 195 очков. На втором месте с 187 очками находится Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Тройку с 113 очками замкнул гонщик «Макларена» Ландо Норрис.
Дополнительная информация:
https://ru.motorsport.com/f1/news/marko-zayavil-o-nesorazmernykh-nakazaniyakh-fettelya-i-mercedes/6646975/
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