Хельмут Марко назвал несправедливой систему штрафов в «Формуле-1»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о своем отношении к действующей в «Формуле-1» системе штрафов.

«Если бы не две последние гонки, то результат первой половины сезона был бы положительным. А потом все пошло в негативном ключе. После двух ошибок «Мерседеса» нам пришлось задаться вопросом, справедлива ли текущая штрафная система. Возможно, систему штрафов стоит изменить.

Антонио Джовинацци получил стоп-энд-гоу за превышение скорости на пит-лейне. А Себастьяна Феттеля дисквалифицировали за нехватку топлива в баке, хотя оставшегося у него количества было достаточно для проверки.

А вот мы получили два сломанных мотора из-за действий пилотов «Мерседеса», что нанесло нам серьезный финансовый удар. У нас повреждений на 3 миллиона евро, а найти их теперь не так легко. Такие вещи могут сыграть решающую роль в титульной борьбе», — приводит слова Марко Motorsport.

В личном зачете пилотов лидирует Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». У него 195 очков. На втором месте с 187 очками находится Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Тройку с 113 очками замкнул гонщик «Макларена» Ландо Норрис.