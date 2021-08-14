Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Хельмут Марко назвал несправедливой систему штрафов в «Формуле-1»

15:48
Теги:

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о своем отношении к действующей в «Формуле-1» системе штрафов.

«Если бы не две последние гонки, то результат первой половины сезона был бы положительным. А потом все пошло в негативном ключе. После двух ошибок «Мерседеса» нам пришлось задаться вопросом, справедлива ли текущая штрафная система. Возможно, систему штрафов стоит изменить.

Антонио Джовинацци получил стоп-энд-гоу за превышение скорости на пит-лейне. А Себастьяна Феттеля дисквалифицировали за нехватку топлива в баке, хотя оставшегося у него количества было достаточно для проверки.

А вот мы получили два сломанных мотора из-за действий пилотов «Мерседеса», что нанесло нам серьезный финансовый удар. У нас повреждений на 3 миллиона евро, а найти их теперь не так легко. Такие вещи могут сыграть решающую роль в титульной борьбе», — приводит слова Марко Motorsport.

В личном зачете пилотов лидирует Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». У него 195 очков. На втором месте с 187 очками находится Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Тройку с 113 очками замкнул гонщик «Макларена» Ландо Норрис.

Дополнительная информация:

https://ru.motorsport.com/f1/news/marko-zayavil-o-nesorazmernykh-nakazaniyakh-fettelya-i-mercedes/6646975/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
«Что обезьяна знает о патриотизме?» Почему нападки на Беленюка на Украине — это позор
Стала известна сумма, которую «Зенит» заплатил за Клаудиньо
Синхронистка Субботина показала откровенное фото с открытым вырезом под грудью
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд