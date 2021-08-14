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В «Ред Булл» рассматривают несколько кандидатов на замену Пересу

13:28
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что австрийская команда рассматривает несколько кандидатов на замену пилоту Серихо Пересу.

«У нас есть несколько вариантов, но я не хочу называть их имена. В целом, мы настроены продолжать с теми гонщиками, которые у нас есть сейчас. Возможно, после следующего этапа или после следующих двух гонок мы официально объявим составы «Ред Булл» и «Альфа Таури» на сезон-2022», — приводит GPBlog слова Марко.

Перес выступает за «Ред Булл» с сезона-2021. После 11 этапов сезона мексиканец занимает 5-е место в личном зачете, на его счету 104 очка.

Дополнительная информация:

https://www.gpblog.com/en/news/91384/marko-considers-alternatives-to-perez-there-are-a-few-options.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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