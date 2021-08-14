В «Ред Булл» рассматривают несколько кандидатов на замену Пересу

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что австрийская команда рассматривает несколько кандидатов на замену пилоту Серихо Пересу.

«У нас есть несколько вариантов, но я не хочу называть их имена. В целом, мы настроены продолжать с теми гонщиками, которые у нас есть сейчас. Возможно, после следующего этапа или после следующих двух гонок мы официально объявим составы «Ред Булл» и «Альфа Таури» на сезон-2022», — приводит GPBlog слова Марко.

Перес выступает за «Ред Булл» с сезона-2021. После 11 этапов сезона мексиканец занимает 5-е место в личном зачете, на его счету 104 очка.