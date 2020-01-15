Хельмут Марко: «Квяту надо прибавить в стабильности»

Консультант «Ред Булла» Хельмут Марко поделился мнением о пилоте «Альфа Таури» Данииле Квяте. В прошедшем сезоне на «Гран-при Германии» он попал на подиум.

— Ему все еще надо прибавить в стабильности, но он очень сильно провел последнюю гонку в Абу-Даби, — цитирует Марко Motorsport. - Подиум в Хоккенхайме — это тоже здорово, но если говорить о временах на круге и о том, как он работал с шинами, то гонка в Абу-Даби была его лучшей в сезоне.