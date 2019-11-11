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Хельмут Марко: «Еще не решено, останется ли «Хонда» в «Формуле-1»

23:33
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Консультант «Ред Булла» Хельмут Марко отметил, что моторист команды «Хонда» еще не определился со своим будущим после 2020 года. С 2021 года в «Формуле-1» будет работать новый технический регламент.

— «Хонда» еще не определилась, — цитирует Motorsport Magazine Марко. — Думаю, что решение должно быть принято после гонки в Абу-Даби. Регламент сейчас всем понятен, теперь все могут рассчитать, насколько дорогим будет участие в гонках. Будет множество разных факторов и ограничений.

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