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«Хаас» может отказаться от российского гонщика Мазепина

19:30
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Бразильский гонщик Пьетро Фиттипальди, возможно, заменит российского спортсмена Никиту Мазепина в команде «Формулы-1» «Хаас», утверждает Ole.

Никита Мазепин.Мазепин начал карьеру в «Формуле-1» с извинений за харассмент. В «Хаас» не поняли «глупой шутки»

В начале декабря Мазепин опубликовал в Instagram видео, которое посчитали оскорбительным в адрес женщин. В сети появилась петиция с требованием отстранить россиянина от «Формулы-1». Руководство команды заявило, что этот эпизод будет детально рассмотрен.

Отметим, что 24-летний Фиттипальди — резервный пилот «Хааса» и в конце сезона заменял попавшего в аварию Романа Грожана.

1 декабря Мазепин подписал долгосрочный контракт с «Хаасом», который начнет действовать с сезона- 2021.

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