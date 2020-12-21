«Хаас» может отказаться от российского гонщика Мазепина

Бразильский гонщик Пьетро Фиттипальди, возможно, заменит российского спортсмена Никиту Мазепина в команде «Формулы-1» «Хаас», утверждает Ole.

В начале декабря Мазепин опубликовал в Instagram видео, которое посчитали оскорбительным в адрес женщин. В сети появилась петиция с требованием отстранить россиянина от «Формулы-1». Руководство команды заявило, что этот эпизод будет детально рассмотрен.

Отметим, что 24-летний Фиттипальди — резервный пилот «Хааса» и в конце сезона заменял попавшего в аварию Романа Грожана.

1 декабря Мазепин подписал долгосрочный контракт с «Хаасом», который начнет действовать с сезона- 2021.