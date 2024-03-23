Ферстаппен выиграл квалификацию на «Гран-при Австралии», Сайнс — второй

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию на третьем этапе сезона-2024 «Формулы-1», который проходит в Мельбурне (Австралия).

Время лучшего круга Ферстаппена составило 1 минуту 15,915 секунды.

Вторым стал пилот «Феррари» Карлос Сайнс (+0,270 секунды), третье время показал Серхио Перес («Ред Булл», +0,359). В топ-5 также вошли Ландо Норрис («Макларен») и Шарль Леклер («Феррари»).

Гонка в рамках «Гран-при Австралии» состоится в воскресенье, 24 марта.