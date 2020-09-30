GPFans: Мик Шумахер будет выступать за «Хаас» в 2021 году

Мик Шумахер станет боевым пилотом команды «Формулы-1» «Хаас» в сезоне-2021, сообщает GPFans со ссылкой на Corriere dello Sport.

По данным источника, сделка практически оформлена, 21-летний немец займет место одного из нынешних гонщиков американской команды: Романа Грожана или Кевина Магнуссена.

Мик Шумахер — лидер личного зачета «Формулы-2» за 2 этапа до конца сезона-2020, на его счету 191 очко.