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GPFans: Мик Шумахер будет выступать за «Хаас» в 2021 году

14:38
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Мик Шумахер станет боевым пилотом команды «Формулы-1» «Хаас» в сезоне-2021, сообщает GPFans со ссылкой на Corriere dello Sport.

По данным источника, сделка практически оформлена, 21-летний немец займет место одного из нынешних гонщиков американской команды: Романа Грожана или Кевина Магнуссена.

Мик Шумахер — лидер личного зачета «Формулы-2» за 2 этапа до конца сезона-2020, на его счету 191 очко.

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