Ферстаппен выиграл домашний «Гран-при Нидерландов», Расселл финишировал на втором месте

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Нидерландов» в рамках чемпионата «Формулы-1».

Пилот одержал десятую победу в сезоне-2022 и выиграл домашний этап во второй раз подряд.

Второе место занял Джордж Расселл («Мерседес»), Шарль Леклер из «Феррари» стал третьим.

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», стал четвертым. Пилот «Феррари» Карлос Сайнс финишировал на пятой строчке, но из-за штрафа в 5 секунд за неосторожный выезд с пит-стопа испанец опустился на восьмое место.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Италии с 9 по 11 сентября.

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15-й этап

«Гран-при Нидерландов»

1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 1:36.42,773

2. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — отставание 4,071

3. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 10,929

4. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 13,016

5. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 18,168

6. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 18,754

7. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 19,306

8. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 20,916

9. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 21,117

10. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 22,459

11. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 27,009

12. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 30,390

13. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 32,995

14. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 36,007

15. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 36,869

16. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 37,320

17. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 37,764

18. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1 круг

19. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг

Не финишировал: Юки Цунода (Япония, AlphaTauri)

Личный зачет: 1. Макс Ферстаппен — 310. 2. Шарль Леклер — 201. 3. Серхио Перес — 201. 4. Джордж Расселл — 188. 5. Карлос Сайнс — 175. 6. Льюис Хэмилтон — 158. 7. Ландо Норрис — 82. 8. Эстебан Окон — 66. 9. Фернандо Алонсо — 59. 10. Валттери Боттас — 46. 11. Кевин Магнуссен — 22. 12. Себастьян Феттель — 20. 13. Даниэл Риккьярдо — 19. 14. Пьер Гасли — 18. 15. Мик Шумахер — 12. 16. Юки Цунода — 11. 17. Ленс Стролл — 5. 18. Гуаньюй Чжоу — 5. 19. Александр Албон — 4. 20. Нико Хюлькенберг — 0. 21. Николас Латифи — 0

Кубок конструкторов: 1. Red Bull — 511. 2. Ferrari — 376. 3. Mercedes — 346. 4. Alpine — 125. 5. McLaren — 101. 6. Alfa Romeo — 51. 7. Haas — 34. 8. AlphaTauri — 29. 9. Aston Martin — 25. 10. Williams — 4