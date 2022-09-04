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4 сентября, 17:15

Дженсон Баттон прокомментировал решение Оскара Пиастри подписать контракт с «Маклареном»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший пилот «Формулы-1» Дженсон Баттон прокомментировал решение резервного пилота «Альпин» Оскара Пиастри подписать контракт с «Маклареном».

«Он еще не участвовал ни в одном «Гран-при». «Альпин» вложила много денег в его развитие. А теперь складывается ситуация, когда этот пилот говорит: «Знаете, я лучше поеду куда-нибудь в другое место, потому что мне так лучше». Оскар наживает ненужных врагов. Ни один пилот не должен так поступать, особенно в начале своей карьеры», — приводит слова Баттона GrandPX.news.

2 сентября «Макларен» на официальном сайте объявил о подписании многолетнего соглашения с чемпионом «Формулы-2» и резервистом «Альпин» Оскаром Пиастри. Напарником Пиастри будет Ландо Норрис, а Даниэль Риккардо, как сообщалось ранее, покинет коллектив.

Источник: https://grandpx.news/piastri-making-enemies-before-f1-debut-button/
Формула-1
Альпин
Макларен
Дженсон Баттон
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