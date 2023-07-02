Хорнер о пятой победе Ферстаппена подряд: «Макс в невероятной форме»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился впечатлениями от победы пилота своей команды Макса Ферстаппена на «Гран-при Австрии».

Нидерландец выиграл пятую гонку подряд и седьмую в сезоне-2023.

«Макс сейчас в невероятной форме. Наша команда выступает на очень высоком уровне, и мы хотим продолжать в том же духе. Невероятная гонка. Думаю, мы все сделали верно с точки зрения стратегии.

У Ферстаппена невероятные инстинкты, он отлично работал с газом и быстро вернулся в зону DRS, когда догонял Леклера после пит-стопа. Он успевает следить за происходящим вокруг, пока едет сам. В конце гонки он понимал, что происходит, и просил нас о пит-стопе. Он хотел провести короткий отрезок на мягкой резине. Что-то в духе: «Нет риска — нет веселья», так сказал бы основатель «Ред Булл» Дитрих Матешиц», — приводит Sky Sports слова Хорнера.

Ферстаппен лидирует в личном зачете «Формулы-1» с 229 очками после 9 гонок, его отрыв от идущего вторым партнера по команде Серхио Переса составляет 81 очко.

Следующий этап сезона пройдет в Великобритании с 7 по 9 июля.