Глава "Мерседеса" не верит, что Хэмилтон превзойдет Шумахера

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф сравнил Льюиса Хэмилтона и Михаэля Шумахера. Напомним, что Шумахер является самым титулованным гонщиком в истории "Формулы-1", выиграв чемпионат семь раз. Хэмилтон становился лучшим пять раз.

– Если ты обладаешь таким талантом, как Льюис, и прикладываешь много усилий, то не так уж трудно попасть в классную команду. А это уже серьезная заявка на успех, – приводит слова Вольффа Crash.net. – В то же время Михаэль и его достижения находятся на каком-то совершенно ином уровне по сравнению со всеми нами. Тяжело представить, что Льюис на пути к тому, чтобы превзойти его. Но у него еще есть время переписать рекорды.