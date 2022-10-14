Хьюз предположил, что «Хаас» подпишет контракт с Хюлькенбергом на 2023 год

Известный журналист Марк Хьюз поделился мнением, что в «Хаас» в скором времени заменят немца Мика Шумахера на его соотечественника Нико Хюлькенберга.

«Вопрос с вакансией в «Хаас», вероятно, будет решен в ближайшие дни, и фактически решение, как говорят, уже принято. Я предполагаю, что мы увидим возвращение Хюлькенберга в 2023 году, а будущее Шумахера будет связано со спорткарами», — написал Хьюз в своей колонке на Motor Sport Magazine.

35-летний немец выступал в «Формуле-1» на полном расписании в 2009 году за «Уильямс», а также с 2010 по 2019 год за «Форс Индию», «Заубер» и «Рено». В сезоне-2020 и 2022 он принял участие в пяти гонках в качестве резервного пилота в составе «Рейсинг Поинт» и «Астон Мартин». За свою карьеру он принял участие в 184 «Гран-при», в трех из которых не смог стартовать. В его активе одна поул-позиция, два быстрых круга и 521 очко.

Ранее в «Хаас» анонсировали специальную пресс-конференцию 20 октября в Остине.