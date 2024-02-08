Гасли рассказал, что знал о переговорах Хэмилтона с «Феррари»

Пилот «Альпин» Пьер Гасли заявил, что новость о переходе британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседес» в «Феррари» не стала для него неожиданностью.

«Мне было кое-что известно о его переговорах с «Феррари». Все же Хэмилтон близок к окончанию своей карьеры, так что это было из разряда: либо сейчас, либо никогда. Я думаю, что это держалось в секрете довольно долгое время. Желаю ему всего наилучшего», — сказал Гасли.

Также он ответил на вопрос, была ли эта ситуация справедливой по отношению к нынешнему гонщику «Скудерии» Карлосу Сайнсу.

«А что справедливо в «Формуле-1»? Карлос — великолепный гонщик, Льюис — фантастический пилот, лучший за все время. Была возможность с обеих сторон, и, думаю, «Феррари» и Льюис воспользовались ею вместе. Это ставит Карлоса в более сложную ситуацию, это непросто», — добавил он.

1 февраля «Феррари» объявила о подписании долгосрочного контракта с Хэмилтоном. Он присоединится к команде с сезона-2025. 39-летний британец является семикратным чемпионом мира.