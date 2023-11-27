Гасли обвинил Хэмилтона в своей неудачной гонке

Гонщик «Альпин» Пьер Гасли заявил, что столкновение с Льюисом Хэмилтоном на 16-м круге стало главной причиной его неудачной на «Гран-при Абу-Даби».

«Это был не мой день. Главная проблема возникла, когда Льюис врезался в меня и просто разрушил весь диффузор. Я затормозил поздно, но был удивлен, что он оказался так близко. Я думаю, он бы проехал поворот прямо, если бы меня там не было. Я немного заблокировал шины, но все же попал в поворот. Думаю, что он просто пропустил точку торможения, а потом врезался в мою машину. Это очень сильно повлияло на мой темп. Достаточно было просто сломать часть диффузора, чтобы потерять прижимную силу. Так что это было совсем не здорово», — приводит слова Гасли MotorsportWeek.

Гасли завершил «Гран-при Абу-Даби» на 13-м месте. Французский пилот завершил сезон на 11 месте в турнирной таблице, набрав 62 очка. Чемпионом стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (575 очков).