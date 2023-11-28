Албон назвал сезон-2023 самым успешным в своей карьере в «Формуле-1»

Пилот «Уильямса» Александр Албон подвел итоги своего выступления в «Формуле-1» сезона-2023.

«Я очень горжусь своим выступлением. Я не самый высокомерный человек, но отдам себе должное. Я чувствую, что провел очень сильный сезон. Думаю, большинство моих гонок были непростыми. В некоторых заездах мы постоянно боролись, боролись, боролись. Но мне это нравится. Это та среда, в которой я раскрываюсь. Считаю, это был мой самый сильный год в «Формуле-1», и та связь, которая у меня сложилась с командой, очень помогла мне. Мне кажется, что мы смогли реализовать все возможности, и хорошо выступали в гонках», — сказал Албон.

27-летний Албон занял 13-е место в общем зачете пилотов, набрав 27 очков. Его лучший результат в сезоне — 7-е место на «Гран-при Канады» и «Гран-при Италии». В Кубке конструкторов «Уильямс» расположился на седьмой позиции с 28 баллами.