Гасли может стартовать с пит-лейн на «Гран-при Турции»

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли может быть наказан стартом с пит-лейн в гонке «Гран-при Турции», сообщает Motorsport.

По информации источника, команда попросила ФИА о замене двигателя на машине француза в субботу. Запрос был удовлетворен, машина была разобрана, команда сняла коробку передач, радиаторы и силовую установку, однако в воскресенье утром «Альфа Таури» отозвала запрос. Машина была разобрана до той стадии, на которой ФИА не может подтвердить соответствие всех деталей тем, что были установлены во время квалификации. В случае, если на болиде Гасли будут обнаружены дополнительные модификации, пилота накажут стартом с пит-лейн.

Гонка «Гран-при Турции» состоится сегодня, 15 ноября. Начало — в 13.00 (мск). По итогам квалификации Гасли должен стартовать с 13-го места на стартовой решетке.