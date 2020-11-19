Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли рассказал о взаимоотношениях с гонщиком «Феррари» Себастьяном Феттелем.

— Себастьян — второй самый успешный гонщик на стартовой решетке прямо сейчас, — приводит Essentially Sports слова Феттеля. — Нельзя забывать, чего он достиг, он ведь входит в пятерку лучших пилотов в истории. Иногда людям трудно признать чей-то успех, пока человек еще в «Формуле-1». Когда такой гонщик подходит к завершению карьеры, все начинают понимать, насколько он велик на самом деле.

Мне очень нравится Себ. Он очень умный, всегда помогал мне и давал ценные советы. Он мне нравится и как человек, и как талантливый гонщик. Считаю его одним из лучших в мире.