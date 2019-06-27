Франц Тост: "Талант Гасли не вызывает сомнений, но ему нужно время"

Руководитель "Торо Россо" Франц Тост высказался по поводу результатов гонщика "Ред Булла" Пьера Гасли. Француз, ранее выступавший в итальянской команде, подвергается критике в нынешнем сезоне, поскольку выступает гораздо хуже своего партнера по команде Макса Ферстаппена.

– Я немного удивлен его результатами, потому что Пьер намного быстрее, чем показывает сейчас, – цитирует Motorsport Тоста. – Однако я не знаю всех обстоятельств. Нынешний "Ред Булл" для Гасли немного непредсказуем. Ему не очень подходит такая конфигурация. Но талант Гасли не вызывает сомнений. Ему просто нужно время. К тому же Гасли не повезло быть рядом с Ферстаппеном, который на пике и давно в команде. Но Макс тоже проходил это обучение.