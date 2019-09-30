Франц Тост: «Квят отлично проводит сезон»

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост оценил выступление Даниила Квята на «Гран-при России». Россиянин финишировал на 12-й позиции.

— Жаль, что мы не смогли взять очки, но в целом Даниил показал хороший результат, учитывая проблемы перед гонкой, — цитируют «Известия» Тоста. — Пилот и команда сделали все, что могли, а очки в этом сезоне у нас еще обязательно будут. В целом Квят отлично проводит сезон, обеспечивает обратную связь инженерам, справляется со сложными условиями и не боится атаковать на трассе — мы им довольны.