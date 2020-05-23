«Формула-1» снова может перекроить календарь. Гонки в «Сильверстоуне» под угрозой срыва
10:13
Руководство «Формулы-1» может внести новые изменения в календарь сезона-2020. Теперь под угрозой срыва находятся две гонки в «Сильверстоуне», которые планировалось организовать 26 июля и 2 августа, сообщает Sky Sports.
Ранее власти Великобритании объявила о введении обязательного двухнедельного карантина для всех иностранцев, пребывающих на территорию страны. Это создает проблемы для участия в «Гран-при» команд , которые базируются за пределами королевства.
Альтернативой может стать трасса в немецком Хоккенхайме, которая не вошла в первоначальный календарь на 2020 год. Руководство «Ф-1» уже продвинулась в переговорах с организаторами «Гран-при Германии».
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