«Формула-1» может провести этап «Гран-при» в Мадриде

Исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали рассказал о проекте проведения этапа «Гран-при» в Мадриде.

«У нас есть соглашение с трассой в Барселоне на ближайшие несколько лет, мы довольны этим. Мадрид? Они предложили интересный проект. Ему требуется развитие, нужно понять, насколько в нем есть смысл с технической и экономической точек зрения. Это подтверждает, что «Формула-1» наращивает популярность в Испании, в том числе благодаря успешным выступлениям Фернандо Алонсо и Карлоса Сайнса. Разумеется, это поможет нам выработать надежное решение по поводу будущего чемпионата в Испании», — приводит слова Доменикали Marca.

Владельцы трассы в Барселоне имеют контракт с чемпионатом мира до 2026 года. Строительство трассы в Мадриде идет с 2021 года. Ожидалось, что автодром будет готов уже к 2023 году.