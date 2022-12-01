«Феррари» отказалась от приглашения Вассера на роль руководителя команды

Команда «Формулы-1» «Феррари» отказалась от идеи приглашать на роль руководителя коллектива нынешнего босса «Альфа Ромео» Фредерика Вассера, сообщает F1-Insider.

По информации источника, против назначения Вассера настаивает сын бывшего руководителя «Феррари» и менеджер пилота команды Шарля Леклера Николя Тодт. Это связано с давней историей, связанной с уходом Николя Тодта из команды «АРТ» в 2018 году — якобы совладельцы команды, коими являлись Тодт и Вассер, расстались не лучшим образом.

Также против кандидатуры Вассеры играет его близкое общение с руководителем «Мерседес» Тото Вольфом.

53-летний Бинотто работал в итальянской команде с 1995 года, а с 2014-го по 2018-й возглавлял моторостроительное подразделение. В январе 2019 года он возглавил «Феррари», сменив на этом посту Маурицио Арривабене.

По итогам сезона-2022 «Феррари» заняла второе место в Кубке конструкторов, набрав 554 очка.