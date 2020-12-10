«Формула-1» и ФИА выступили с заявлением по поводу скандала с участием Мазепина

Департамент коммуникаций «Формулы-1» выступил с заявлением от лица гоночной серии и Международной автомобильной федерации (ФИА) по поводу скандала с участием гонщика «Хаас» Никиты Мазепина.

«Мы поддерживаем заявление «Хаас» по поводу неприемлемых действий пилота команды, Никиты Мазепина. Мазепин публично извинился за свое неподобающее поведение, «Хаас» проведет внутреннее расследование. Этические принципы, многообразие и инклюзивная культура нашего спорта имеет большое значение для ФИА и «Формулы-1», — говорится в заявлении.

Mazepin has issued a public apology for his poor conduct and this matter will continue to be dealt with internally by the Haas F1 Team. The ethical principles and diverse and inclusive culture of our sport are of the utmost importance to the FIA and Formula 1." — F1 Media (@F1Media) December 10, 2020

Ранее Мазепин выложил у себя в Instagram видео, в котором в шутку пристает к своей подруге, а та делает вид, что против этого и показывает спортсмену средний палец. Видео было удалено из соцсети спортсмена, но успело распространиться в интернете. Инцидент получил широкую огласку, была создана петиция с призывом лишить россиянина места в «Хаас», которую подписали более 25 тысяч человек.

В среду, 9 декабря Мазепин публично извинился за свое поведение в опубликованном видео. Команда «Хаас» выступила с заявлением, в котором действия гонщика названы «отвратительными», а команда намерена провести внутреннее расследование.