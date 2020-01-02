Флавио Бриаторе: «Я дважды отказал «Феррари». Не хочу возвращаться в «Формулу-1»

Экс-руководитель «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе не планирует возвращаться в «Формулу-1». Он заявил, что ответил отказом на предложение «Феррари».

— Я не хочу возвращаться в «Формулу-1», потому что в одну реку нельзя войти дважды, — цитирует Бриаторе Autosport. — У меня больше нет мотивации и желания заниматься столь масштабным проектом. Эта возможность выпадает раз в жизни, и ей нужно воспользоваться на все сто процентов.

В бытность главой команды я даже спал на базе, чтобы не терять попусту время — моя спальня буквально соседствовала с офисом. Но теперь-то я уж точно не вернусь. Я дважды отказал «Феррари» и дал отрицательный ответ двум другим командам, которые сейчас выступают в Ф-1.

В 2009 году Бриаторе получил пожизненный запрет на работу в «Формуле-1», но затем успешно оспорил его во французском суде, после чего он получил юридическое право вернуться в «Большие призы».